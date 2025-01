Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing παραδέχθηκε πως μπορούσε να γίνει πρωταθλητής της Formula 1 την περασμένη αγωνιστική σεζόν.

Η μεγάλη έκπληξη του 2024 στη Formula 1 ήταν αναμφισβήτητα η απότομη αγωνιστική άνοδος της McLaren Racing. H βρετανική ομάδα ξεκίνησε ως η τρίτη δύναμη του grid πίσω από τις Red Bull Racing και Scuderia Ferrari, όμως μέχρι τα μισά της σεζόν τις είχε ξεπεράσει.

Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Λάντο Νόρις να διεκδικήσει μέχρι ένα σημείο το πρωτάθλημα οδηγών, το οποίο κατέληξε ωστόσο στον Μαξ Φερστάπεν. Όταν ο Ολλανδός κατέκτησε τον τίτλο, ο Βρετανός δήλωσε πως δεν υπήρχε ποτέ μάχη για το πρωτάθλημα και δεν ήταν ποτέ στη διεκδίκησή του.

