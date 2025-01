Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 θα συνεργαστεί και πάλι με την επί χρόνια φυσιοθεραπεύτρια του πριν κάνει το ντεμπούτο του με μονοθέσιο της Ferrari.

Χρονιά τεράστιων αλλαγών για τον Λιούις Χάμιλτον αποδεικνύεται το 2025. Ο Βρετανός έπειτα από 12 χρόνια άφησε τη Mercedes-AMG F1 και έγινε οδηγός της Scuderia Ferrari και ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση με κόκκινο μονοθέσιο αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή για τον πολυπρωταθλητή της Formula 1 θα είναι η επανασύνδεσή του με την Άντζελα Κάλεν. Η Νεοζηλανδή υπήρξε η φυσιοθεραπεύτρια του Χάμιλτον από το ξεκίνημα της συνεργασίας του με τη Mercedes και γιόρτασε μαζί ου 6 από τους 7 τίτλους οδηγών που κατέκτησε.

Η συνεργασία τους ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2023, με την Κάλεν να αναλαμβάνει το ρόλο της φυσιοθεραπεύτριας του Μάρκους Άρμστρονγκ, ο οποίος αγωνίζεται στο πρωτάθλημα του Indycar. Η τότε λήξη της συνεργασίας τους ήταν αποτέλεσμα κοινής τους απόφασης, με τον Χάμιλτον να παραδέχεται πως οι δυο τους είχαν διατηρήσει καθημερινή επικοινωνία.

#F1 | Rumours resurface as DailyMail reports that Angela Cullen is making a return to Formula 1 and joining Lewis Hamilton at Ferrari. pic.twitter.com/aFVLuMHEo2