O επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 γνωρίστηκε με τους μηχανικούς και τα στελέχη της Scuderia Ferrari, με τη δουλειά να αρχίζει άμεσα.

Ντυμένος με ένα μαύρο κοστούμι έφθασε το πρωί της Δευτέρας 20 Ιανουαρίου ο Λούις Χάμιλτον στο Μαρανέλο, αρχίζοντας επίσημα την συνεργασία του με τη Scuderia Ferrari. O 40χρονος Βρετανός συναντήθηκε με τη διοίκηση της ιταλικής εταιρείας, από τον Πρόεδρο της Ferrari, Τζον Έλκαν και τον CEO Μπενεντέτο Βίνια, έως τον επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ.

Ο Χάμιλτον συνομίλησε για αρκετή ώρα με τους μηχανικούς και τους αεροδυναμιστές της Ferrari, ανταλλάσσοντας απόψεις πριν πιάσει καθήκοντα, αρχικά στον προσομοιωτή και στη συνέχεια σε παλαιότερα μονοθέσια της Scuderia.

New beginnings, endless possibilities. Lewis Hamilton kicks off his Ferrari journey at Maranello, surrounded by passion, history, and innovation. Here's to making dreams a reality and chasing greatness in red. #LewisHamilton #Ferrari #F1 pic.twitter.com/XVGIheqpym