Πλήθος κόσμου περίμενε μέσα στο κρύο για ένα αυτόγραφο από τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή μετά την πρώτη του μέρα στο Μαρανέλο.

Η πρώτη επίσημη ημέρα του Λούις Χάμιλτον στο Μαρανέλο ως οδηγός της Scuderia Ferrari στη Formula 1 θα του μείνει σίγουρα αξέχαστη. Ο Βρετανός επισκέφθηκε το ιταλικό εργοστάσιο, εκεί όπου έκανε ξενάγηση σε όλους τους χώρους, είχε σύσκεψη με τους μηχανικούς και έκανε τους πρώτους του γύρους στον προσομοιωτή.

Επιπλέον έκανε και την πρώτη του φωτογράφιση ως οδηγός της Ferrari. Μπροστά από το σπίτι του αείμνηστου Έντσο Φεράρι, πόζαρε παρέα με μία F40, ένα θρυλικό μοντέλο της ιταλικής μάρκας.

Την ώρα που έβγαινε από την πόρτα του εργοστασίου τον περίμεναν απ’ έξω τιφόζι μέσα στο κρύο και τη βροχή και ζητωκραύγαζαν το όνομά του. Πολλοί είχαν μαζί τους από σημαίες και καπελάκια της Ferrari μέχρι και μινιατούρες από μονοθέσιά του στη Mercedes. Σημειώνεται πως στο Μαρανέλο η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 7 βαθμούς Κελσίου, ενώ έβρεχε για μεγάλο διάστημα της ημέρας.

