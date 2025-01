O Σουηδός οδηγός της Ford Performance ήταν ταχύτερος όλων στην 11η ειδική διαδρομή του αγώνα. Νέος επικεφαλής στη γενική κατάταξη.

Για δεύτερη συνεχή ημέρα, ένα πλήρωμα της Ford Performance κέρδισε ειδική του Ράλλυ Ντακάρ. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Ματίας Έκστρομ (με συνοδηγό τον Εμίλ Μπέργκβιστ) να σημειώσει τον καλύτερο χρόνο με το Ford Raptor T1+. Ο Σουηδός κυριάρχησε στα 275 χλμ. της 11ης ειδικής, που διεξήχθη σε αμμόλοφους και παραμένει στην 3η θέση της γενικής κατάταξης.

Savour it! 🔝



Some of the very best action from the Ultimate class in the Top Moments edition from Stage 1️⃣1️⃣ 🚘@CatrionGlobal #Dakar2025 pic.twitter.com/IpCqFuHLqw January 16, 2025

Με μόλις μία ειδική μήκους 61 χλμ. να απομένει για την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Σαουδάραβας Γιαζίντ Αλ Ρατζί (Overdrive Racing) τέθηκε ξανά επικεφαλής της γενικής κατάταξης. Έχτισε διαφορά 6 λεπτών και 11 δευτερολέπτων από τον Νοτιοαφρικανό Χενκ Λάτεγκαν (Toyota Gazoo Racing) και φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί για τη νίκη.

It's another good day for @FordPerformance with @mattiasekstroem on top in stage 11, whilst @Yazeed_AlRajhi is again leading in the overall ranking ahead of the final stage tomorrow ⏱



Full results and standings 👉https://t.co/fYY9fDnZmo#TudorWatch #BornToDare #Dakar2025 pic.twitter.com/FyiiPfCFbP January 16, 2025

Οι τεράστιοι αμμόλοφοι της σαουδαραβικής ερήμου χάρισαν εντυπωσιακά πλάνα, όπως αυτά στο ακόλουθο βίντεο.

Στην κατηγορία των μοτοσικλετών η νίκη στην ειδική κατέληξε στα χέρια του Ισπανού Τόσα Σαρέινα (Honda), ο οποίος είναι 2ος γενικής, πίσω από τον Αυστραλό Ντάνιελ Σάντερς (Red Bull KTM Factory Racing). O Έλληνας Βασίλης Μπούδρος είναι στην 53η θέση της γενικής κατάταξης.

LET'S GO! 🚀🚀🚀



Here are the TOP MOMENTS from the Bikes on Stage 1️⃣1️⃣ with some epic action on the Empty Quarter dunes 🏍🏜



Presented by @catrionglobal #Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/HPTPPErocx — DAKAR RALLY (@dakar) January 16, 2025

Photo Credits: Castrol/X