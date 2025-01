Το ενδεχόμενο να δούμε οδηγούς να τιμωρούνται με αποκλεισμό από Grand Prix είναι πολύ πιθανό, με δύο μεγάλα ονόματα να βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Μόλις μία φορά από την θέσπιση του συστήματος βαθμών ποινής στις αγωνιστικές άδειες των οδηγών της Formula 1 έχουμε δει οδηγό να ξεπερνά το ανώτατο όριο. Αυτό συνέβη το 2024 με τον Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas, o οποίος ξεπέρασε τους 12 βαθμούς ποινής και τη θέση του sτο GP Αζερμπαϊτζάν πήρε ο Όλιβερ Μπέρμαν.

Το σύστημα το είδαμε να χρησιμοποιείται για πρώτη φορά το 2014 και έχει ως στόχο να τιμωρεί αυστηρά οδηγούς οι οποίοι είναι επιρρεπείς στις ποινές. Ο κάθε βαθμός έχει ισχύ για 12 μήνες κάτι το οποίο μπορεί να φέρει ορισμένους οδηγούς σε δύσκολη θέση.

A big moment in the race and potentially the season 😮 Norris overtakes Verstappen but picks up a 5-second penalty for passing off track ✋ #F1 #USGP pic.twitter.com/y1DFXGde0U

Από το τωρινό grid της Formula 1, μόλις 8 οδηγοί δεν έχουν κανέναν βαθμό ποινής. Στην 1η θέση με τους περισσότερους βαθμούς ποινής συναντάμε δύο παγκόσμιους πρωταθλητές, τους Φερνάντο Αλόνσο και Μαξ Φερστάπεν. Αμφότεροι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, μιας και ο Ισπανός θα δει 3 βαθμούς ποινής να διαγράφονται στις 24 Μαρτίου, μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix Κίνας. Από την άλλη ο Ολλανδός θα δει 2 βαθμούς ποινής να διαγράφονται στις 30 Ιουνίου, όταν θα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 10 Grand Prix στη φετινή σεζόν.

A reminder of how dangerous this sport is :/ George Russell in clear desperation after his incident and being vulnerable in the middle of the track. pic.twitter.com/DvOd5efYXR