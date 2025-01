Η αυστριακή ομάδα δεν θέλει o Νεοζηλανδός να αναμετρηθεί αμέσως με τον παγκόσμιο πρωταθλητή αλλά να εστιάσει σε άλλους τομείς.

Με νέο οδηγικό δίδυμο οδεύει η Red Bull Racing στη νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1. O Μαξ Φερστάπεν θα έχει δίπλα του τον Λίαμ Λόσον, ο οποίος πήρε προαγωγή από τη Racing Bulls. Ο νεαρός Νεοζηλανδός θα αντικαταστήσει τον Σέρχιο Πέρεζ, με τον Μεξικανό να χάνει τη θέση του έπειτα από ένα κακό 2024.

Ο Λόσον γίνεται ακόμη ένας οδηγός από την Ακαδημία της Red Bull που θα αναμετρηθεί κόντρα στον Μαξ Φερστάπεν. Ο τελευταίος που βρέθηκε σε αυτή τη θέση ήταν ο Άλεξ Άλμπον πίσω στο 2019 όταν είχε πάρει στα μισά της σεζόν τη θέση του Πιέρ Γκασλί στους «ταύρους».

