O Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 κατάφερε να τιμωρηθεί μόλις 12 ημέρες μετά την είσοδο του νέου ημερολογιακού έτους.

Με το… αριστερό ξεκίνησαν οι αγωνιστικές εξορμήσεις του Μαξ Φερστάπεν στο 2025. Ο Ολλανδός οδηγός, που ως γνωστόν αγαπάει τα e-sports και τρέχει όποτε έχει τη δυνατότητα, πήρε μέρος στον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος GTP IMSA Global Esports Championship στην πίστα της Ντεϊτόνα με αγωνιστικό LMDh, δίχως όμως με μεγάλη επιτυχία.

Στην εκκίνηση, ο 27χρονος Φερστάπεν προσπάθησε να πάρει την πρωτοπορία από την πρώτη κιόλας στροφή. Κατά το φρενάρισμα έκανε «βουτιά» στην εσωτερική της BMW που ήταν στην 1η θέση, όμως έκανε σοβαρό λάθος και χτύπησε τον αντίπαλό του. Τα αγωνιστικά πρωτότυπα βγήκαν αμφότερα εκτός πίστας και λόγω της επαφής τους είχε προκληθεί ζημιά.

Για το ατόπημά του ο πρωταθλητής της Formula 1, ο οποίος μοιράστηκε το Acura LMDh με τον Γκουστάβο Αριέλ, τιμωρήθηκε με ποινή διέλευσης από το pit-lane. Επιπλέον, το αγωνιστικό το οποίο χτύπησε στην εκκίνηση ήταν στη διεκδίκηση του τίτλου. Εν τέλει ο Ολλανδός μαζί με τον teammate του τερμάτισαν στη 12η θέση τον αγώνα.

Drama right from the start at Daytona! 😱



The green flag barely waved before chaos struck - Max Verstappen collides with the Williams Esports Chillblast BMW M Hybrid V8! 💥



📺 Stream LIVE on IMSA’s YouTube channel#vcoesports #IMSA #iRacing @IMSA @iRacing @MichelinUSA… pic.twitter.com/qwNqHIimZB