Οι αρχές διερευνούν πιθανή τρομοκρατική ενέργεια μετά την τραγωδία έξω από το Trump International Hotel.

Στις 1 Ιανουαρίου 2025, ένα Tesla Cybertruck εξερράγη έξω από το Trump International Hotel στο Λας Βέγκας, αφήνοντας πίσω έναν νεκρό και επτά τραυματίες. Το περιστατικό, που συγκλόνισε την κοινή γνώμη, συνέβη όταν το όχημα, που είχε ενοικιαστεί μέσω της πλατφόρμας Turo, εξερράγη μεταφέροντας φιάλες αερίου και πυροτεχνήματα.

Οι αρχές, συμπεριλαμβανομένου του FBI, εξετάζουν το περιστατικό ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια, δεδομένης της φύσης του φορτίου του οχήματος. Παρόμοιο περιστατικό καταγράφηκε πρόσφατα στη Νέα Ορλεάνη, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για ενδεχόμενη σύνδεση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, διευκρίνισε πως η έκρηξη δεν οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωμα, αλλά στο επικίνδυνο φορτίο που μετέφερε το όχημα. Από την πλευρά της, η οικογένεια Τραμπ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στις αρχές για την άμεση ανταπόκριση.

Η έρευνα συνεχίζεται με τις αρχές να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό και να ανακαλύψουν τα κίνητρα πίσω από την τραγωδία.

Δείτε το βίντεο της έκρηξης

