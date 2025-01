Η FIA δεν σκοπεύει να παρέμβει στα τεστ ευκαμψίας των αεροτομών στα μονοθέσια της Formula 1 το 2025.

Ένα ζήτημα που απασχόλησε ιδιαίτερα το εξωαγωνιστικό κομμάτι της Formula 1 μέσα στο 2024 ήταν η ευκαμψία των εμπρός αεροτομών σε ορισμένα μονοθέσια. Από νωρίς στη χρονιά υπήρχαν παράπονα από κάποιες ομάδες με άλλες, με την FIA να λαμβάνει δράση τοποθετώντας ειδικά αυτοκόλλητα στις εμπρός και πίσω αεροτομές όλων των μονοθεσίων.

Στόχος της παγκόσμιας ομοσπονδίας ήταν να κατανοήσει καλύτερα την ευκαμψία των αεροτομών σε πραγματικές συνθήκες και κατά πόσο διαφέρουν από τα τεστ που πραγματοποιεί. Ο τρόπος με τον οποίο ελέγχει την ευκαμψία είναι μέσω στατικών τεστ στα 10 μονοθέσια του grid, μιας και οι δοκιμές εν κινήσει είναι πρακτικά αδύνατες.

