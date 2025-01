Οι Ιταλοί φίλαθλοι της Formula 1 περίμεναν χρόνια να δουν τη Scuderia Ferrari να κερδίσει μέσα στη Μόντσα, κάτι το οποίο κατάφερε το 2024 0 Σαρλ Λεκλέρ.

Το 2024 έφτασε στο τέλος του και μας άφησε αρκετές ιστορίες η οποίες θα μένουν αξέχαστες. Οι μάχες κατά τη διάρκεια της σεζόν της Formula 1 που μας πέρασε ήταν πολλές, με αρκετούς οδηγούς και ομάδες να ξεχωρίζουν.

Είτε πρόκειται για την εξέλιξη ενός αγώνα είτε για την εμφάνιση κάποιου οδηγού, ορισμένα Grand Prix θα παραμείνουν στο μυαλό μας ως εμβληματικά και χαρακτηριστικά των όσων ζήσαμε. Ένα από αυτά ήταν το Grand Prix Ιταλίας, στο οποίο νικητής αναδείχθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari.

Ο αγώνας ήταν ύψιστης σημασίας για την ιταλική ομάδα πριν καν ξεκινήσει το τριήμερο. Στη Μόντσα παρουσίασε ένα νέο δάπεδο στην SF-24, με το οποίο ήλπιζε να διορθώσει τα λάθη από το πακέτο αναβαθμίσεων της Βαρκελώνης που της κόστισε σημαντικά σε απόδοση και χρόνο.

Στον αγώνα η McLaren είχε κάνει το 1-2 στις κατατακτήριες και είχε τον έλεγχο του αγώνα για το μεγαλύτερο μέρος του. Όμως στη βρετανική ομάδα λογάριασαν δίχως τον Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος ακολούθησε στρατηγική ενός pit-stop, ένα λιγότερο από τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις. Κάνοντας άριστη διαχείριση ελαστικών όντας ταχύτατος, κατάφερε να περάσει πρώτος τη γραμμή του τερματισμού για δεύτερη φορά στο GP Ιταλίας και προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς στις εξέδρες.

