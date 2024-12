Οσάμου Σουζούκι: Ο εκλιπών Πρόεδρος που γιγάντωσε την Suzuki

Πλήρης ημερών, στα 94, απεβίωσε ο Οσάμου Σουζούκι, αφήνοντας πίσω του μια οικογενειακή αλλά παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία "διαμάντι".

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Suzuki Motor Corporation, ο για δεκαετίες επικεφαλής της εταιρείας, Οσάμου Σουζούκι, απεβίωσε στις 25 Δεκεμβρίου 2024, λόγω κακοήθους λεμφώματος.



Ο Οσάμου Σουζούκι δεν ανήκε άμεσα στη γνωστή οικογένεια της οποία πατριάρχης ήταν ο Μίσιο Σουζούκι, αλλά εντάχθηκε σε αυτή όταν παντρεύτηκε την εγγονή του ιδρυτή, την Σόκο Σουζούκι. Πριν το γάμο, το όνομά του ήταν Οσάμου Ματσούντα.



Σύμφωνα με την ιαπωνική οικογενειακή παράδοση, ο Οσάμου Ματσούντα, καθώς προοριζόταν να αναλάβει τη διοίκηση της εταιρείας του Μίσιο, αφού ο τελευταίος δεν είχε άρρενες απογόνους, πήρε και το επίθετό του.



Ο Οσάμου, με το όνομα Σουζούκι πλέον, μπήκε στην οικογενειακή εταιρεία Suzuki το 1958, έχοντας ολοκληρώσει τις νομικές του σπουδές στο πανεπιστήμιο του Τσούο. Για τουλάχιστον 5 χρόνια εργάστηκε ως υφιστάμενος σε διάφορες θέσεις και το 1963 πλέον, ανέλαβε διευθυντικό πόστο.



Το 1978 ανέλαβε χρέη Προέδρου και μετονόμασε την εταιρεία σε Suzuki Motor Corporation. Στην κορυφαία θέση διοίκησης έμεινε έως και το 2021, όπου ανακοινώθηκε η απόφασή του να αποσυρθεί και να παραμείνει στην εταιρεία ως σύμβουλος. Τη θέση του ανέλαβε ο γιος του, Τοσιχίρο Σουζούκι, ο οποίος παραμένει έως και σήμερα Πρόεδρος της SMC.



Η παρακαταθήκη του Οσάμου Σουζούκι



Παρότι ο ισόβιος σχεδόν πρόεδρος της Suzuki δεν είχε μηχανολογικές γνώσεις και σπουδές, κατάφερε με μικρά αλλά σταθερά βήματα να διατηρήσει ζωντανή μια μικρή αυτοκινητοβιομηχανία και να την οδηγήσει σε μια διαρκή και σταθερή ανάπτυξη επί δεκαετίες, παρά τα τεράστια προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι ανταγωνιστές του, με πολύ μεγαλύτερο μέγεθος και ιστορία.



Πολύ νωρίς, ο Οσάμου αντιλήφθηκε τις ευκαιρίες της ινδικής αγοράς και κατάφερε να εδραιώσει στην τεράστια και πολυπληθή αυτή χώρα τη Suzuki ως το μεγαλύτερο κατασκευαστή. Η φιλοσοφία του να δημιουργεί προσιτά, αξιόπιστα και αποδοτικά αυτοκίνητα είχε τεράστια επιτυχία σε πολλές διεθνείς αγορές, στις οποίες επεκτεινόταν σταδιακά, προσεκτικά και χωρίς ρίσκο.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν απονέμει το παράσημο του Μεγαλόσταυρου της Τιμής στην Οσάμου Σουζούκι το 2022, ως αναγνώριση της μεγάλης επένδυσης στο εργοστάσιο Magyar Suzuki που ιδρύθηκε το 1991.



Η Suzuki χρησιμοποιούσε ανέκαθεν με φειδώ τη νέα τεχνολογία, ώστε τα προϊόντα της να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα "νεότητας", ενώ στο κέντρο της κατασκευαστικής της φιλοσοφίας βρισκόταν ανέκαθεν το less is more. Η φράση “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi" που η ίδια η εταιρεία θεωρεί ως πυλώνα της φιλοσοφίας της, σημαίνει Smaller, Fewer, Lighter, Shorter, Beauty, δηλαδή Μικρότερο, Λιγότερο, Ελαφρύτερο, Κοντύτερο και Όμορφο. Ειδικότητά της ήταν και παραμένουν τα συμπαγή, ελαφρά και αποδοτικά οχήματα κάθε κατηγορίας. Αυτή την εξειδίκευση διατηρεί έως και σήμερα, με λαμπρά αποτελέσματα.



Η ιδιοφυΐα του Οσάμου Σουζούκι έγκειται στο γεγονός ότι κατάφερε να δημιουργεί αυτοκίνητα χωρίς ανταγωνισμό, σχεδιάζοντας νέα μοντέλα σε κατηγορίες της αγοράς που υπήρχε κενό. Τα μικρά 4Χ4 της δεκαετίας του 70, τα μικρά SUV της νέας χιλιετίας και δεκάδες συμπαγή και προσιτά μοντέλα της μάρκας, αποτέλεσαν μεγάλες διεθνείς επιτυχίες οι οποίες εδραίωσαν τη μάρκα στο παγκόσμιο στερέωμα και την ατσάλωσαν οικονομικά σε δύσκολες εποχές.



Η Suzuki, επί των ημερών του Οσάμου, δεν μπήκε ποτέ στον πειρασμό των εξαγορών, ούτε της υπέρμετρης ανάπτυξης. Οι συνεργασίες της, με Ιάπωνες κατά βάση κατασκευαστές αλλά όχι μόνο, γίνονταν όλες στο πλαίσιο της ανάπτυξης κοινών μοντέλων και μείωσης του κόστους, χωρίς εταιρικά μερίδια ή συγχωνεύσεις.



Σήμερα η Suzuki είναι μια από τις ελάχιστες αυτοκινητοβιομηχανίες διεθνώς, που καταφέρνει να κατασκευάζει μικρά και προσιτά αυτοκίνητα με κέρδος, γεγονός που της δίνει ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα σε αναπτυσσόμενες κυρίως αγορές, αλλά και στη χώρα μας.



Παρότι υπάρχει η εντύπωση ότι η Suzuki είναι μια από τις μικρές αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως, η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Σε επίπεδο μάρκας και όχι ομίλου είναι ανάμεσα στις δέκα μεγαλύτερες, με συνολικές πωλήσεις οχημάτων το 2023 που ανήλθαν στα 3.168.000 μονάδες και την κατατάσσουν στην 7η θέση.

Image Credit: Suzuki