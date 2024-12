Ο Ιταλός οδηγός ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στη Formula 1 το 2025 και έχει ήδη αποφασίσει την προσέγγιση που θα ακολουθήσει.

Το 2025 θα είναι η πρώτη σεζόν της Mercedes-AMG F1 δίχως τον Λιούις Χάμιλτον. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ετοιμάζει βαλίτσες για Ιταλία και τη Scuderia Ferrari και τη θέση του στη γερμανική ομάδα θα πάρει ο Κίμι Αντονέλι.

Ο 18χρονος Ιταλός αναδείχθηκε μέσα από την Ακαδημία της Mercedes και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του μέλλοντος. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, η ομάδα του Μπράκλεϊ τον εμπιστεύθηκε και του έδωσε την ευκαιρία να αποδείξει από την επόμενη σεζόν τι μπορεί να κάνει ως οδηγός.

#F1 – The final lap of an extraordinary journey. ❤️ #WeLivePerformance #WorldsFastestFamily Mercedes-AMG ONE | Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 17.7 kWh/100 km plus 9.9 l/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert bei entladener Batterie: 14.6 l/100km | CO₂-Emissionen… pic.twitter.com/MJsep0M87L

Στις δοκιμές του Άμπου Ντάμπι μετά το τέλος της σεζόν ο Αντονέλι οδήγησε την W15 του 2024 και σημείωσε πολύ ανταγωνιστικά περάσματα. Ο ιταλός θα βρίσκεται υπό την καθοδήγηση του Πίτερ Μπόνινγκτον που ήταν μέχρι φέτος αρχιμηχανικός του Λιούις Χάμιλτον.

Μιλώντας σχετικά με την προετοιμασία του και το τι περιμένει στην παρθενική του σεζόν στη Formula 1, o Αντονέλι δήλωσε: «Ήταν η πρώτη μου πραγματική μέρα στο σχολείο ως εργοστασιακός οδηγός. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Θα ήθελα να έχω καλά αποτελέσματα, αλλά θα είναι δύσκολο γιατί θα αγωνιστώ ενάντια στους καλύτερους οδηγούς στον κόσμο. Πιστεύω επίσης ότι όλες οι ομάδες θα είναι πολύ κοντά γιατί θα είναι η τελευταία χρονιά των τεχνικών κανονισμών. Με τον Μπόνο μιλήσαμε για το πώς την επόμενη χρονιά θα είναι σημαντικό να διασκεδάζουμε χωρίς να περιπλέκουμε πολύ τα πράγματα. Δεδομένου ότι θα είναι η πρώτη μου χρονιά, θα είναι σημαντικό να μαθαίνω σιγά-σιγά χωρίς να έχω πολλές πληροφορίες στο μυαλό μου, κινδυνεύοντας να κάνω λάθη».

Track running for 2024, complete ✅



Kimi, Fred and George getting the laps in at the Abu Dhabi post-season test 💪 pic.twitter.com/8jeHieEkQ3