Μεγάλες προσδοκίες έχει ο Ιταλός από την γαλλική ομάδα, εκτιμώντας ότι θα διεκδικήσει τίτλους στη Formula 1 τα επόμενα χρόνια.

Η ομάδα με το πιο αποδοτικό πρόγραμμα αναβαθμίσεων στο 2024 ήταν η Alpine F1. H γαλλική ομάδα πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο αλλά κατάφερε από ουραγός του grid στους πρώτους αγώνες να φτάνει σε σημείο να κατακτά διπλό βάθρο στους τελευταίους αγώνες της σεζόν.

Η βελτίωσή της ήταν τέτοια που κατάφερε να πάρει την 6η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1. O εκτελεστικός σύμβουλος της Alpine, Φλάβιο Μπριατόρε, μιλώντας στο AMuS αποκάλυψε πως έχει μεγάλες προσδοκίες για την ομάδα του από εδώ και πέρα.

