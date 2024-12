O Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing ολοκλήρωσε την ημέρα κοινωφελούς εργασίας του πριν σηκώσει το τρόπαιο του πρωταθλητή για το 2024.

Στο περιθώριο του Grand Prix Σιγκαπούρης της Formula 1 ο Μαξ Φερστάπεν δέχθηκε ποινή από τους αγωνοδίκες λόγω απρεπούς έκφρασης. Ο Ολλανδός είχε προσπαθήσει να δικαιολογήσει τα όσα είπε λέγοντας ότι ανέφερε μία λέξη που χρησιμοποιείται συχνά στον λόγο και ότι τα αγγλικά δεν είναι η μητρική του γλώσσα.

Ahead of the @fia Awards, FIA President, Mohammed Ben Sulayem and @Rwanda_Sports Minister, Hon. @rnyirishema, welcomed @F1 2024 Champion, Max Verstappen.@Max33Verstappen met with @RwandaPolytec students who built the first FIA Level 2 Affordable Cross Car, sharing his… pic.twitter.com/4dq3O3mHX8