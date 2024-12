H κορεατική μάρκα επέλεξε να επεκτείνει την αγωνιστική της δραστηριότητα στους αγώνες αντοχής και όχι στη Formula 1.

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση για το Grand Prix Άμπου Ντάμπι, η Hyundai ανακοίνωσε πως θα εισέλθει στο WEC το 2026 μέσω της θυγατρικής της Genesis. Η πολυτελής μάρκα των Κορεατών θα εισέλθει στην κατηγορία Hypercar και θα αναμετρηθεί απέναντι σε κορυφαίες ομάδες των αγώνων αντοχής όπως οι Ferrari, Toyota, Porsche και άλλες.

Στην εκδήλωση της Genesis που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι είδαμε σε μικρή κλίμακα το πρωτότυπο αγωνιστικό GMR-001, το οποίο θα ξεκινήσει τις δοκιμές μέσα στο 2025. Θα βασιστεί στο σετ κανονισμών της LMDh και πέρα από το WEC θα αγωνιστεί και στο πρωτάθλημα της IMSA από το 2027.

Μιλώντας για το νέο αγωνιστικό πρόγραμμα, ο chief creating officer της Hyundai Motor Group και της Genesis, Λουκ Ντονκεβόλκε, αποκάλυψε πως πέρα από το WEC εξέτασαν και το σενάριο να εισέλθουν στη Formula 1. Ωστόσο κάτι τέτοιο απορρίφθηκε και ο Ντονκεβόλκε εξήγησε τους λόγους που το ένα πρωτάθλημα είναι πιο ελκυστικό από το άλλο..

«Προφανώς, όταν συζητάμε για υψηλές επιδόσεις και συζητάμε για πιθανή συμμετοχή στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, έχοντας ανθρώπους, βασικούς ανθρώπους, έχοντας κάποια εμπειρία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και στη Formula 1, προφανώς έχουμε μιλήσει για αυτό F1. Όμως αποφασίσαμε να πάρουμε μέρος στους αγώνες αντοχής. Ο λόγος είναι πως έχει άμεση σχέση με την γκάμα των αυτοκινήτων μας. Είναι πολύ πιο κοντά, και επίσης το κοινό είναι στην πραγματικότητα πιο κοντά σε αυτά τα αυτοκίνητα λόγω των οχημάτων που πουλάμε. Πιστεύαμε ότι προφανώς οι αγώνες αντοχής είναι συμβατοί και με τις αξίες της μάρκας μας. Είμαστε κάτι περισσότερο από μια μάρκα αυτοκινήτων, έχουμε προηγμένη τεχνολογία και δυνατότητες που θα θέλαμε να εφαρμόσουμε, όχι μόνο προφανώς στα αυτοκίνητα δρόμου, αλλά και στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Στόχος μας είναι να έχουμε, ας πούμε, ένα πιο βιώσιμο σύστημα βασισμένο στο υδρογόνο. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να αγωνιζόμαστε και να έχουμε επιστροφή της επένδυσής μας. Και με αυτό, δεν εννοώ από πλευράς μάρκετινγκ ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάω για τα κέρδη στην τεχνολογική τεχνογνωσία, αλλά και την έμπνευση στο σχεδιασμό. Μπαίνουμε σε μια χρονική περίοδο όπου όλα είναι δυνατά με νέα κινητήρια σύνολα, οπότε αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποκτήσουμε, ας πούμε, μια διαφορετική αίσθηση, για να μας εμπνεύσει. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα κίνητρα για την είσοδο σε αυτή την κατηγορία αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού», ανέφερε.

Επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος θα είναι ο Σιρίλ Αμπιτεμπούλ.

