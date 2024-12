Μετά από 20 χρόνια απουσίας, το MotoGP ανακοινώνει την επιστροφή του στη Βραζιλία, με αγώνες στο πλήρως ανακαινισμένο Goiania.

Η επιστροφή του MotoGP στη Βραζιλία είναι πλέον γεγονός, καθώς υπογράφηκε πενταετής συμφωνία με την εταιρεία Brasil Motorsport, που διοργανώνει επίσης το Grand Prix της Formula 1 στη χώρα. Ο αγώνας θα διεξάγεται στο Circuito Internacional Ayrton Senna, στο Goiania, καλύπτοντας την περίοδο 2026-2030.

Η Βραζιλία, που υπήρξε σταθερός σταθμός του MotoGP από το 1987 έως το 2004, θα φιλοξενήσει ξανά αγώνες του πρωταθλήματος μετά από 20 χρόνια απουσίας. Το Goiania, που είχε φιλοξενήσει αγώνες την περίοδο 1987-1989, θα υποβληθεί σε εκτεταμένες ανακαινίσεις το 2025 για να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας που απαιτεί το MotoGP. Οι εργασίες περιλαμβάνουν αύξηση των ζωνών διαφυγής και πλήρη ανακαίνιση της περιοχής του paddock.

The Goiânia International Racetrack Ayrton Senna awaits in 2026! 🙌



Brazil, get ready for the #MotoGP samba 🇧🇷 pic.twitter.com/cRkSZRoHVY