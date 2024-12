Στην ιταλική ομάδα γνωρίζουν τους αγώνες που της κόστισαν το φετινό πρωτάθλημα των κατασκευαστών της Formula 1, αλλά αποφεύγουν τη σχετική συζήτηση.

Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια η Ferrari διεκδίκησε το πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1 στον τελευταίο αγώνα της σεζόν. Σε αντίθεση με το 2008 δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο, καθώς έμεινε μόλις 14 βαθμούς πίσω από τη McLaren στη βαθμολογία.

Ο επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ, κλήθηκε να κάνει το φετινό απολογισμό της σεζόν και τους λόγους που δεν κατακτήθηκε ο τίτλος στους κατασκευαστές: «Ήταν μια πολύ καλή χρονιά, όχι όμως αρκετή. Εάν συγκρίνουμε τη φετινή με τη σεζόν του 2023, κάναμε ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός, όλα είναι πολύ καλά. Τα πήγαμε πολύ καλά με τα pit-stops και τις στρατηγικές, είχαμε καλή αξιοπιστία, βελτιωθήκαμε παντού, ακόμη και στην απόλυτη ταχύτητα. Είναι αλήθεια όμως πως μας λείπουν 14 βαθμοί και πιστεύω πως αν είσαι 80 ή 100 βαθμούς μακριά από την κορυφή τότε δεν νιώθεις την ίδια απογοήτευση. Στο μυαλό μου έχω πολλούς αγώνες στους οποίους χάσαμε 14 βαθμούς. Η McLaren είχε επίσης μερικά προβλήματα. Απλά πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά την επόμενη σεζόν. Είμαι όμως περήφανος για τη δουλειά που κάναμε».

