Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην κατηγορία WRC2, όμως από το Skoda Fabia θα περάσει στο κάθισμα του Toyota GR Yaris Rally2.

Τον τίτλο στην κατηγορία WRC2 θα διεκδικήσει και το 2025 ο Όλιβερ Σόλμπεργκ, όμως με διαφορετικό αυτοκίνητο. O 23χρονος Σουηδός, γιος του πρωταθλητή του 2003, Νορβηγού Πέτερ Σόλμπεργκ, ανακοίνωσε ότι θα λάβει μέρος τη νέα σεζόν πίσω από το τιμόνι ενός Toyota GR Yaris Rally2 της ιδιωτικής ομάδας Printsport, η οποία έχει τη βάση της στην Φινλανδία.

Στο φετινό πρωτάθλημα ο Σόλμπεργκ τερμάτισε στη 2η θέση της τελικής κατάταξης με ένα Skoda Fabia RS Rally2, απέχοντας μόλις τρεις βαθμούς από τον πρωταθλητή Σάμι Παγιάρι. «Ο στόχος για το 2025 είναι ξεκάθαρα η διεκδίκηση του τίτλου. Δεν ήταν εύκολη η απόφαση να φύγω από τη Skoda και την Toksport, τις οποίες ευγνωμονώ», δήλωσε ο Σόλμπεργκ.

My new chapter in life 🤝 joining the Toyota family



Very proud and excited to be starting a new chapter in life joining the Toyota family. Its been a big dream for me, now I’m going to drive a Toyota GR Yaris Rally2 in the WRC2 championship for 2025 with Printsport.



