Ο Μεξικανός οδηγός αναμένεται να μάθει εάν έχει μέλλον τόσο στη Red Bull Racing όσο και στη Formula 1.

Το 2024 ήταν η χειρότερη χρονιά του Σέρχιο Πέρεζ στη Formula 1. O οδηγός της Red Bull Racing παρά το καλό του ξεκίνημα, δεν κατάφερε να διατηρήσει την αγωνιστική του φόρμα και το ένα κακό αποτέλεσμα διαδέχθηκε το άλλο.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως μετά το Grand Prix Μαϊάμι, τον 6ο αγώνα της σεζόν είχε συγκεντρώσει 103 βαθμούς. Μέχρι το τέλος της σεζόν ο Μεξικανός πήρε μόλις 49 βαθμούς και τελείωσε τη σεζόν με 152 στο σύνολο. Η διαφορά του από τον teammate του, Μαξ Φερστάπεν ήταν 285 βαθμοί, η μεγαλύτερη στην ιστορία της Formula 1 ανάμεσα σε teammates.

Παρά το συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών που υπέγραψε το καλοκαίρι, ο Πέρεζ δεν έχει σίγουρη θέση στη Red Bull Racing το 2025. Σήμερα, Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ του επικεφαλής των «ταύρων», Κρίστιαν Χόρνερ, του αγωνιστικού συμβούλου, Χέλμουτ Μάρκο και των μετόχων της Red Bull Gmbh.

Εκεί θα αποφασιστεί το οδηγικό δίδυμο των Red Bull Racing και RB για την αγωνιστική σεζόν του 2025. Σε περίπτωση που αποφασιστεί το «διαζύγιο» με τον Πέρεζ, τότε τη θέση του θα πάρει ένας εκ των Γιούκι Τσουνόντα ή Λίαμ Λόσον. Φαβορί ωστόσο είναι ο Νεοζηλανδός για να πλαισιώσει τον Μαξ Φερστάπεν, πάρα την έλλειψη εμπειρίας που έχει από μονοθέσιο της Formula 1.

«Ο Πέρεζ υπηρέτησε σωστά την ομάδα. Στον αγώνα του 2021 στο Άμπου Ντάμπι προσέφερε πολλά όπως επίσης και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών το 2022 και το 2023. Έχει συνεισφέρει πολύ. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε με τον Τσέκο είναι να κάτσουμε σε ένα τραπέζι τώρα που τελείωσε η σεζόν και να κάνουμε μία απαραίτητη συζήτηση. Δεν βιαζόμαστε για κάτι», είπε ο Χόρνερ στο περιθώριο του Grand Prix Άμπου Ντάμπι.

Το μέλλον του Πέρεζ μπορεί να κριθεί σήμερα όμως αναμένεται να μάθουμε την απόφαση της Red Bull εντός των επόμενων ημερών ή και εβδομάδων. Για την ώρα, προέχει η συνάντηση των ιθυνόντων της αγωνιστικής ομάδας με τους μετόχους και στη συνέχεια ακολουθεί το τεστ του Άμπου Ντάμπι.

