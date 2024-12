Αν νομίζατε πως ο Λάντο Νόρις ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στη Γιας Μαρίνα είστε γελασμένοι, καθώς το τρόπαιο του νικητή σήκωσε τελικά ο... Μπραντ Πιτ.

Το φινάλε της Formula 1 για την αγωνιστική σεζόν του 2024 στο Άμπου Ντάμπι αποδείχθηκε συναρπαστικό και ανατρεπτικό. Έπειτα από 58 γύρους σκληρής μάχης νικητής αναδείχθηκε ο Μπραντ Πιτ της APX GP, ή όπως θα ονομάζεται στην επερχόμενη ταινία για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, Σόνι Χέιζ.

Τα γυρίσματα για την πολυαναμενόμενη ταινία με την ονομασία «Formula 1» συνεχίστηκαν στη Γιας Μαρίνα αμέσως μετά τον τερματισμό του αγώνα. Ο Μπραντ Πιτ εθεάθη να ανεβαίνει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου παίρνοντας τη θέση του Λάντο Νόρις, ο οποίος κέρδισε τον πραγματικό αγώνα. Μαζί του ήταν οι Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari και Τζορτζ Ράσελ της Mercedes.

brad pitt is the REAL winner of the abu dhabi GP pic.twitter.com/PiL2ELSWiY