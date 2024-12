O Όσκαρ Πιάστρι της McLaren ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη Γιας Μαρίνα πριν τη μάχη της pole position.

H δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι με το FP3 διάρκειας 60 λεπτών. Πρόκειται για την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην αγωνιστική σεζόν του 2024. Ομάδες και οδηγοί έκαναν τις τελευταίες τους δοκιμές ώστε να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους για τη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου.

Ταχύτερος στο FP3 ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O Αυστραλός οδηγός στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:23,433 και πήρε την 1η θέση. Δεύτερος ήταν ο teammate του, Λάντο Νόρις, με τη McLaren να δείχνει προς ώρας πως είναι το φαβορί για την pole position στο GP Άμπου Ντάμπι.

Στην 3η θέση ήταν ο Λιούις Χάμιλτον με τη Mercedes-AMG, με τον Βρετανό να είναι 0,390 δλ μακριά από τον Πιάστρι, όμως σημείωσε την ταχύτερη επίδοσή του στη δεύτερη προσπάθειά του με το ίδιο σετ. Ακολούθησε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος ήταν ικανοποιημένος ως ένα βαθμό από τη βελτίωση στην απόδοση του μονοθεσίου του. Η διαφορά του όμως από τη McLaren είναι 0,4 δλ.

Ο Κάρλος Σάινθ ήταν ο ταχύτερος οδηγός της Ferrari με την 5η θέση, μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ με τη δεύτερη W15. Ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της Haas, με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ να είναι μπροστά από τον Κέβιν Μάγκνουσεν. Ο 9ος στην κατάταξη, Σαρλ Λεκλέρ ήταν απογοητευμένος με την απόδοσή του, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull.

