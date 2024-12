Για ποιο λόγο ο 26χρονος οδηγός της Mercedes έφθασε στην πίστα του Άμπου Ντάμπι ντυμένος σαν να πήγαινε... στα χιόνια.

Με αίθριο καιρό και 28 βαθμούς Κελσίου διεξάγεται η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι. Και ενώ όλοι οι οδηγοί έφθασαν στην πίστα με κοντομάνικο, ο Τζορτζ Ράσελ φορούσε πουκάμισο και πουλόβερ!

Η ενδυματολογική επιλογή δεν ήταν δική του, αλλά του χορηγού της ομάδας που ντύνει τους οδηγούς. Καθώς υπέγραφε αυτόγραφα, ο 26χρονος Βρετανός δεν παρέλειψε να κάνει τα... παράπονά του. «Ζεσταίνομαι. Νιώθω ότι μερικές φορές το κανονίζουν έτσι για να μου κάνουν πλάκα. Προφανώς η μόδα προηγείται».

Might be too hot @GeorgeRussell63 🥵



Putting the fashion first for @TommyHilfiger today 💪 pic.twitter.com/21lXFR7CMz