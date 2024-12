Ιστορία θα γράψει η Ferrari στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Άμπου Ντάμπι, με δύο αδέλφια στα δύο μονοθέσια.

Αδέλφια να αγωνίζονται ταυτόχρονα στη Formula 1 έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις: από τους Ζιλ και Ζακ Sr. Βιλνέβ το 1981 (δεν πρέπει να συγχέεται με τον μετέπειτα πρωταθλητή Ζακ Βιλνέβ, γιο του Ζιλ), μέχρι τους Μίκαελ και Ραλφ Σουμάχερ τις δεκαετίες του '90 και του 2000.

Όμως για πρώτη φορά στην ιστορία της F1 θα δούμε στο φινάλε της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι δύο αδέλφια στην ίδια ομάδα σε επίσημη περίοδο: όπως ανακοίνωσε η Scuderia Ferrari, ο Αρτούρ Λεκλέρ θα πάρει τη θέση του Κάρλος Σάινθ στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (στις 11.30 το πρωί της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας), αγωνιζόμενος δίπλα στον μεγαλύτερο αδελφό του, Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Αρτούρ θα λάβει μέρος και στις δοκιμές που θα γίνουν την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, επίσης στην πίστα Γιας Μαρίνα. Θα μοιραστεί το ένα μονοθέσιο της Scuderia με τον Αντόνιο Φουόκο, ενώ ο Σαρλ θα οδηγεί το άλλο μονοθέσιο της Ferrari.

Making Formula 1 history 👑@Charles_leclerc and @arthur_leclerc7 will be taking part in Friday’s FP1 season as team-mates. You won't want to miss this 🤩 pic.twitter.com/lgUU2WAk7v