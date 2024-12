Ο επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG αναμένεται να αποχωριστεί τον επί χρόνια οδηγό του, με τον οποίο κατέκτησαν τα πάντα στη Formula 1.

Στο επερχόμενο Grand Prix Άμπου Ντάμπι (6-8 Δεκεμβρίου) ο Λιούις Χάμιλτον θα πραγματοποιήσει την τελευταία του εμφάνιση με την ομάδα της Mercedes-AMG. O Βρετανός έκανε ντεμπούτο με τα «ασημί βέλη» το 2013 και με τη γερμανική ομάδα κατέκτησε 6 παγκόσμιους τίτλους, 84 νίκες και 78 pole positions ενώ έφτασε ένα γύρο μακριά από το 8 πρωτάθλημα της καριέρας του.

Ο αγώνας στη Γιας Μαρίνα θα είναι συναισθηματικά φορτισμένος για τη Mercedes και τον Χάμιλτον. Ο επικεφαλής και CEΟ της ομάδας του Μπράκλεϊ, Τότο Βολφ, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις αναφορικά με τον τελευταίο αγώνα του Βρετανού με την ομάδα του: «Μετά από 12 απίστευτα χρόνια αυτό το Σαββατοκύριακο, ετοιμαζόμαστε να γράψουμε το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας μας με τον Λιούις. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι. Όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί το 2013, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τι θα συνέβαινε. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: έξι παγκόσμια πρωταθλήματα οδηγών, οκτώ τίτλοι κατασκευαστών, 84 νίκες, 78 pole positions, 153 βάθρα. Ο Λιούις Χάμιλτον και η Mercedes είναι ο πιο επιτυχημένος συνδυασμός στην ιστορία της F1».

245 Races. One to go.



The Lewis Hamilton x Mercedes partnership will conclude at the #AbuDhabiGP 🖤@LewisHamilton @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/l2FcrDadg8