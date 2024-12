Η Alpine Formula 1 Team ανακοίνωσε την πρόωρη λήξη του συμβολαίου της με τον Γάλλο οδηγό.

Με οδηγικό δίδυμο τους Πιερ Γκασλί και Τζακ Ντούχαν θα λάβει μέρος η Alpine F1 στο φινάλε της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι (6-8 Δεκεμβρίου). Όπως είχαμε γράψει στο gMotion από το βράδυ της Κυριακής, η γαλλική ομάδα αποφάσισε να αποδεσμεύσει τον Εστεμπάν Οκόν πριν τη λήξη του συμβολαίου του.

O 21 ετών Ντούχαν, ο οποίος θα οδηγεί για την Alpine και το 2025, είναι γιος του πολυπρωταθλητή μοτοσικλέτας, Μικ Ντούχαν.

Στην ανακοίνωση της Alpine αναφέρεται ότι η αλλαγή οδηγών επιτρέπει στον Οκόν να συμμετάσχει με την Haas στις δοκιμές του Άμπου Ντάμπι, την επόμενη εβδομάδα. Βέβαια η αλήθεια είναι λίγο διαφορετική και έχει να κάνει με τα έντονα παράπονα που έχει η γαλλική ομάδα από τον Οκόν, σχετικά με την απόδοσή του στους περισσότερους αγώνες και λάθη στα οποία έχει υποπέσει.

Thank you, Esteban ❤ ​



​We've shared some special memories together and wish you all the best for your next chapter. pic.twitter.com/PXdHdAjIRv