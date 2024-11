Απαισιόδοξοι είναι οι οδηγοί της ιταλικής ομάδας με τις προοπτικές τους στον επερχόμενο αγώνα της Formula 1, κάτι το οποίο θα κοστίσει σημαντικά στη μάχη για το πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Μόλις δύο αγωνιστικά τριήμερα απομένουν για το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1. Η μάχη στο πρωτάθλημα οδηγών ολοκληρώθηκε με τον Μαξ Φερστάπεν να κατακτά τον τίτλο στο Λας Βέγκας με την 5η θέση στο Grand Prix.

Το πρωτάθλημα κατασκευαστών είναι αυτό που θα μας απασχολήσει στους εναπομείναντες δύο αγώνες, καθώς έχουμε μάχη τιτάνων ανάμεσα στις McLaren Racing και Scuderia Ferrari. Η διαφορά τους είναι μόλις 24 βαθμοί και όλα μπορούν να αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη Επόμενος αγώνας είναι το Grand Prix Κατάρ το τριήμερο 29 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου, σε μία πίστα στην οποία η ιταλική ομάδα δεν πιστεύει πως θα αποδώσει όπως στο Λας Βέγκας.

