Όλοι οι οδηγοί θέλουν να κερδίσουν τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 και ο Ισπανός της Aston Martin ίσως λίγο παραπάνω.

Στο Grand Prix Λας Βέγκας καταγράφηκε η ανάδειξη του Μαξ Φερστάπεν ως 4 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1. O Ολλανδός πήρε την 5η θέση και εξασφάλισε τον τίτλο με δύο αγώνες για το τέλος της σεζόν.

Το αναμφισβήτητο ταλέντο του οδηγού της Red Bull Racing τον έχουν εδραιώσει ως έναν από τους πιο σκληροτράχηλους και γρήγορους οδηγούς στη σύγχρονη ιστορία της Formula 1. Όλοι οι οδηγοί θέλουν να τον εκθρονίσουν και ένας εκ των 19 ίσως λίγο παραπάνω.

Ο Φερνάντο Αλόνσο μετά το τέλος του αγώνα στην πόλη του τζόγου μίλησε στο DAZN και αποκάλυψε πως θέλει να είναι αυτός που θα κερδίσει τον Φερστάπεν: «Συγχαρητήρια στον Μαξ Φερστάπεν. Ελπίζω να είμαι εδώ και το 2026. Όλοι οι οδηγοί οι οποίοι έχουν αναμετρηθεί και παλέψει με τον Μαξ στην πίστα δεν έχουν καταφέρει να τον εκφοβίσουν καθόλου. Ελπίζω να είμαι εγώ ο επόμενος που θα παλέψει μαζί του. Θέλω να αλλάξω την ιστορία της Formula 1».

Από τα λεγόμενα του Ισπανού προκύπτει πως η συμμετοχή του στο πρωτάθλημα του 2026 δεν είναι εξασφαλισμένη. Νωρίτερα μέσα στο 2024 ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 ανανέωσε τη συνεργασία του με την Aston Martin για δύο ακόμη χρόνια.

