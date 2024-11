Με έναν ιδιαίτερο τρόπο επέλεξε να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής ενόψει του αγώνα της Formula 1 στην πόλη του τζόγου.

Λίγες ημέρες πριν το Grand Prix Λας Βέγκας, ο Μαξ Φερστάπεν επέλεξε έναν εναλλακτικό τρόπο για να κάνει τη δική του προετοιμασία. Μαζί με τους τρεις άλλους οδηγούς της Red Bull, Σέρχιο Πέρεζ, Λίαμ Λόσον και Γιούκι Τσουνόντα, πήγαν στην πίστα Θέρμαλ Παρκ της Καλιφόρνια κι έζησαν μια ιδιαίτερη εμπειρία.

Εκεί τους περίμενε ένα από τα πιο συναρπαστικά αγωνιστικά αυτοκίνητα του πλανήτη, το Hypercar Acura ARX-06 με τον κινητήρα V6 twin-turbo της Honda. Πέρα από το πρωτότυπο αγωνιστικό, στην πίστα ήταν το Indycar της Honda και ένα υβριδικό αγωνιστικό ράλλυ της ιαπωνικής μάρκας.

MAX VERSTAPPEN GETTING INTO THE ACURA!!!! pic.twitter.com/CIzMIdaEiM — Laura 🦋 (@formuLau16) November 19, 2024

Ο Φερστάπεν επέλεξε να οδηγήσει το Hypercar της Acura, το οποίο παίρνει μέρος στο πρωτάθλημα αντοχής σπορ αυτοκινήτων της IMSA και αγγίζει την τελική ταχύτητα των 340 χλμ/ώρα. Προς το παρόν είναι άγνωστο αν μπήκε στη θέση του οδηγού στο μονοθέσιο του Indycar, καθώς αναφορές στα social media κάνουν λόγο πως το οδήγησε ο Γιούκι Τσουνόντα. Το μονοθέσιο του Indycar ξεπερνάει σε τελική ταχύτητα αυτά της Formula 1, καθώς στις κατατακτήριες δοκιμές για τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης, οι τολμηροί οδηγοί του αμερικανικού πρωταθλήματος αγγίζουν τα 390 χλμ/ώρα.

Max Verstappen on track in the Acura ARX-06 👀👀 pic.twitter.com/l5icUPHTxv — Laura 🦋 (@formuLau16) November 19, 2024

O Γιούκι Τσσουνόντα οδήγησε για πρώτη φορά το μονοθέσιο του Indycar και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες πίεσε περισσότερο στο όριο απ’ ότι ο Φερστάπεν στο Hypercar. Ο Σέρχιο Πέρεζ από τη μεριά του βρέθηκε πίσω το τιμόνι του υβριδικού αγωνιστικού ράλλυ της Honda.

Το γεγονός πως ο Μαξ Φερστάπεν οδήγησε αγωνιστικά αυτοκίνητα πέραν της F1 εκμεταλλεύτηκε η Honda, η οποία έκανε γυρίσματα για μελλοντικές προωθητικές ενέργειες. Πρόκειται για μία σπάνια ευκαιρία, καθώς το 2025 θα είναι η τελευταία σεζόν συνεργασίας της με τη Red Bull Racing, καθώς από το 2026 θα προμηθεύει κινητήρες την Aston Martin.

And there goes Yuki in an Indy car for the first time ever! #F1 #IndyCar pic.twitter.com/5NgaqYXE1d November 19, 2024

O Φερστάπεν οδεύει στο Grand Prix Λας Βέγκας, στο οποίο μπορεί να εξασφαλίσει μαθηματικά τον φετινό τίτλο οδηγών. Εάν το καταφέρει θα γίνει ο πρώτος μετά τον Σεμπάστιαν Φέτελ που κατέκτησε συνεχόμενα τους τέσσερις πρώτους τίτλους της καριέρας του.

Ακούστε την ομάδα του gMotion στο νέο podcast powered by Ford να συζητά για το πρωτάθλημα MotoGP, τον πανάξιο τίτλο του Χόρχε Μαρτίν και κάνει την προεπισκόπηση του GP Λας Βέγκας.

Φωτογραφίες: MeyerShankRacing/X