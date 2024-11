Ο Γάλλος σταρ δοκιμάζει τις ικανότητές του στους αγώνες καρτ, ενώ οι αντιδράσεις για τον αποκλεισμό του από την εθνική ομάδα συνεχίζονται.

Ο Κιλιάν Μπαπέ, ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της προσοχής, όχι για τις επιδόσεις του στο ποδόσφαιρο, αλλά για μια δραστηριότητα εκτός γηπέδου. Ενώ η εθνική ομάδα της Γαλλίας προετοιμαζόταν για τον αγώνα του Nations League εναντίον του Ισραήλ, ο Μπαπέ, ο οποίος είχε αποκλειστεί από την αποστολή, αποφάσισε να συμμετάσχει σε έναν αγώνα καρτ στην πίστα του Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ.

Love the fact Eden Hazard went go karting with Kylian Mbappe. pic.twitter.com/ls82dp28Qo