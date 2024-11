Η βρετανική ομάδα της Formula 1 ανακοίνωσε την αποχώρηση του τεχνικού της διευθυντή με τρεις αγώνες να απομένουν για το τέλος της φετινής σεζόν.

Η Aston Martin F1 ανακοίνωσε την άμεση αποχώρηση του Νταν Φάλοουζ από την τεχνική της ηγεσία στο εργοστάσιο του Σίλβερστον. Ο Βρετανός πήγε στην ομάδα του Λόρενς Στρολ πίσω στο 2022 έπειτα από πολλά χρόνια στο δυναμικό της Red Bull Racing στον τομέα της μηχανικής και της αεροδυναμικής.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη αποχώρηση στη βρετανική ομάδα, έπειτα από μία σειρά προσλήψεων μεγάλων ονομάτων όπως ο Άντριαν Νίουι και ο Ενρίκο Καρντίλε. Ο Φάλοουζ ήταν στο ρόλο του από τον Απρίλιο του 2022 και υπό την ηγεσία του η Aston Martin κατάφερε να σημειώσει αγωνιστική άνοδο.

Το 2023 ξεκίνησε με εξαιρετικό τρόπο, με τους «πράσινους» να παίρνουν το ένα βάθρο μετά το άλλο με τον Φερνάντο Αλόνσο στο τιμόνι. Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη, καθώς η πτώση της Aston Martin ήταν απότομη και έντονη. Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με αξιώσεις όμως πλέον δυσκολεύεται να διεκδικήσει έστω και έναν βαθμό στα Grand Prix.

Σύμφωνα με τα όσα έλεγε ο Φάλοουζ της στην αρχή της σεζόν, στόχος της ήταν να ξεπεράσει σε απόδοση τη Red Bull Racing, κάτι το οποίο όχι απλά δεν συνέβη αλλά σε κάποιους αγώνες μάχεται για τις τελευταίες θέσεις. Η αποχώρηση του Βρετανού ενδέχεται να ξεκινήσει ένα ντόμινο αλλαγών στο εργοστάσιο της Aston Martin, καθώς η ομάδα του Λόρενς Στρολ έχει τεράστιες βλέψεις για το μέλλον. Παρά το γεγονός πως δεν θα είναι μέλος της ομάδας της Formula 1, o Φάλοουζ θα παραμείνει εργαζόμενος της Aston Martin.

