Ο Βρετανός οδηγός της McLaren μίλησε για την αγωνιστική του φιλοσοφία και φρόντισε να ρίξει «μπηχτές» προς τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Λάντο Νόρις είχε για πρώτη φορά στην καριέρα του τη δυνατότητα να είναι στη μάχη διεκδίκησης τίτλου της Formula 1. O 24χρονος έχει κερδίσει 3 αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα και είναι ο μόνος που μπορεί να εκθρονίσει τον Μαξ Φερστάπεν.

Οι ελπίδες του συρρικνώθηκαν σημαντικά στον αγώνα της Βραζιλίας όταν έχασε 18 βαθμούς από τον Ολλανδό της Red Bull Racing. Παρά τους 62 βαθμούς διαφοράς στο πρωτάθλημα, ο Νόρις είναι ακόμη μαθηματικά στη διεκδίκηση του τίτλου.

Έπειτα από την κακή του εμφάνιση στη Βραζιλία, ο Νόρις ρωτήθηκε σχετικά με το αν πρέπει να αλλάξει αγωνιστική φιλοσοφία ώστε να παίρνει καλύτερα αποτελέσματα. Ο οδηγός της McLaren είπε: «Όχι δεν χρειάζεται να αλλάξω κάτι και σε όλη μου την καριέρα πάντα προσπαθώ να μένω μακριά από μπελάδες και να κρατάω ανέπαφο το μονοθέσιο. Όλα αυτά μετράνε σε μία σεζόν, ειδικά στην εποχή του cost cap. Πάντα είχα την προσέγγιση να μάχομαι δίκαια και καθαρά. Μερικές φορές είμαι πολύ ευγενικός είτε είμαι ο επιτιθέμενος είτε ο αμυνόμενος. Πιστεύω πως πάντα παίρνω τις σωστές αποφάσεις και πιστεύω πως μερικές φορές έχω πληρώσει την έλλειψη επιθετικότητάς μου. Τα υπόλοιπα δεν είναι στο χέρι μου. Γνωρίζω όμως πώς να μην κάνω ζημιές στο μονοθέσιο. Είναι κάτι που το κάνω εδώ και καιρό».

