Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia αναφέρθηκε στα λάθη που έκανε η ομάδα στον αγώνα του Σάο Πάουλο και το ένα θετικό που κρατάει από το τριήμερο.

Η Scuderia Ferrari έκανε πισωγύρισμα στο Grand Prix Βραζιλίας έπειτα από δύο σερί νίκες σε Τέξας και Μεξικό. Η ιταλική ομάδα δεν κατάφερε να τερματίσει στις τρεις πρώτες θέσεις ούτε στον Αγώνα Σπριντ ούτε στον αγώνα της Κυριακής.

Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε την 5η θέση την Κυριακή στο Ιντερλάγκος έχοντας μια πολύ δύσκολη ημέρα, ενώ ο Κάρλος Σάινθ εγκατέλειψε μετά από ατύχημα. Ο Μονεγάσκος ήταν απογοητευμένος με τον τρόπο που εξελίχθηκε ο αγώνας του και αναφέρθηκε στα πολλά λάθη που έγιναν από τις κατατακτήριες δοκιμές και έπειτα.

Been a long time on the road, and we’ve come away with two out of three wins thanks to these two 🔥 #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/UI4WI2rg8W