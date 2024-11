Μία ιστορική στιγμή θα διαδραματιστεί απόψε στην πίστα του Ιντερλάγκος, με τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή να τιμά τον Βραζιλιάνο θρύλο της Formula 1.

Η αγάπη του Λούις Χάμιλτον για τη Βραζιλία αλλά και τον Άιρτον Σένα είναι γνωστή σε όλους. Άλλωστε ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG F1 έχει γίνει επίτιμος πολίτης της Βραζιλίας.

Ο φετινός αγώνας στο Ιντερλάγκος, 30 χρόνια μετά το θάνατο του θρύλου της Formula 1, είναι ιδιαίτερος για τον Χάμιλτον, καθώς το Σάββατο - μετά τον αγώνα Σπριντ και τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βραζιλίας - θα οδηγήσει στην πίστα την McLaren MP4/5B με την οποία ο Σένα στέφθηκε πρωταθλητής το 1990!

Μάλιστα θα υπάρξει ελεύθερη και ζωντανή μετάδοση τόσο από τα social media όσο και από το κανάλι της F1 στο youtube, απόψε στις 10.15 μμ, ώρα Ελλάδας.

