Το πρόσφατο περιστατικό στο κέντρο της πόλης Μπρασόφ της Ρουμανίας προκάλεσε... κουβέντα στα social media για τις δυνατότητες του autopilot της Tesla.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι φανατικοί φίλοι της Tesla έχουν κάνει εκατοντάδες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το λευκό Model 3 που «έσωσε» έναν πεζό στη Ρουμανία, αλλάζοντας αστραπιαία κατεύθυνση και επιλέγοντας να πέσει σε αντίθετα διερχόμενο όχημα.

Το συμβάν συνέβη στις 10 Σεπτεμβρίου και καταγράφηκε από dashcam αυτοκινήτου που ακολουθούσε αλλά και από κάμερες καταστημάτων, δείχνει ένα Tesla να κινείται στο κέντρο της πόλης Μπρασόφ της Ρουμανίας. Ξαφνικά ένας άνδρας (τουρίστας σύμφωνα με τα δημοσιεύματα) στραβοπάτησε και έπεσε μέσα στο δρόμο.

Το Tesla αλλάζει ξαφνικά κατεύθυνση για να αποφύγει τον πεζό και να συγκρούεται με ένα Audi που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Αρχικά οι αναφορές πίστωναν στο σύστημα πλήρους αυτόνομης οδήγησης FSD την αποφυγή της σύγκρουσης με τον πεζό. Μάλιστα ανέφεραν ότι το σύστημα του Tesla επέλεξε σε κλάσματα του δευτερολέπτου να αποφύγει τον πεζό, αν και ερχόταν άλλο όχημα από την αντίθετη κατεύθυνση.

Όμως η αλήθεια ήταν διαφορετική: O άνδρας της γυναίκας που οδηγούσε το Tesla δήλωσε ότι η σύζυγός του είδε έγκαιρα τον πεζό που έχασε την ισορροπία του και πρόλαβε να στρίψει το τιμόνι προς τα αριστερά.

Tesla autopilot not responsible for crash



Brașov, Romania 🇷🇴

September 10, 2024



Here’s a grammatically corrected version:



A video circulating online claims that Tesla’s autopilot was responsible for a road accident that occurred in the city center. An elderly man walking on… pic.twitter.com/PoH3bD0xLF