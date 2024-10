Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Autodromo Hermanos Rodriguez για το εικοστό Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Λίγες στιγμές απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Μεξικού. Ο εικοστός αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου μας έδωσαν μια ιδέα για τις μάχες που περιμένουμε σήμερα. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά σε έναν αγώνα 71 γύρων όπου που η στρατηγική και η φθορά των ελαστικών θα παίξουν σημαντικό ρόλο.

Από θέση ισχύος στο σημερινό αγώνα θα εκκινήσει ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. O Ισπανός πήρε μία εντυπωσιακή pole position την οποία θέλει να τη μετουσιώσει στη δεύτερη φετινή του νίκη. Το έργο του δεν θα είναι εύκολο καθώς ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing εκκινεί δεύτερος και θέλει να επιστρέψει στις νίκες.

"Let's do it tomorrow." 📻 Only one target for Carlos Sainz after a dominant pole position in Mexico! 🎯 #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/RNiKBpikAC

Πίσω τους θα έχουν δύο οδηγούς που έχουν ως μόνο στόχο τη νίκη. Ο Λάντο Νόρις μάχεται για να μείνει στη μάχη του τίτλου και εκκινεί 3ος , ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ θα ξεκινήσει από την 4η θέση. Στην τρίτη σειρά της εκκίνησης συναντάμε τους δύο οδηγούς της Mercedes-AMG, με τον Τζορτζ Ράσελ να είναι μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον.

Plenty of work for Piastri to do tomorrow 😮‍💨



A shock exit in Q1 - plus all the other highlights - from qualifying in Mexico 🎥#F1 #MexicoGP