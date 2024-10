Ο οδηγός της McLaren Racing απορεί γιατί πήρε εκείνος ποινή και όχι ο οδηγός της Red Bull Racing στη μάχη του με τον Λάντο Νόρις.

Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το αποτέλεσμα της μάχης μεταξύ των Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις στο Circuit of the Americas. Οι δύο μονομάχοι του τίτλου ήρθαν ρόδα με ρόδα στον 52ο γύρο ενώ μάχονταν για την 3η θέση. Αμφότεροι βγήκαν εκτός πίστας στη στροφή 12, με τον Βρετανό να προσπερνάει. Ωστόσο οι αγωνοδίκες δεν συμφώνησαν με την κίνηση του οδηγού της McLaren και του επέβαλλαν ποινή 5 δευτερολέπτων, κάτι το οποίο είχε αποτέλεσμα να χάσει το βάθρο.

