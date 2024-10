WRC, Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης: Νικητής ο Τάνακ, μία ανάσα από τον τίτλο ο Νεβίλ (vid)

Δραματικό ήταν το φινάλε του αγώνα, με τον Οζιέ να εγκαταλείπει από έξοδο στην προτελευταία ειδική διαδρομή.

Αναβολή πήρε η στέψη του Τιερί Νεβίλ ως παγκόσμιου πρωταθλητή ράλλυ για το 2024. Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai Motorsport δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο στο Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης, καθώς τερμάτισε στην 3η θέση και η διαφορά του από τον teammate του και νικητή του αγώνα, Οτ Τάνακ, μειώθηκε στους 25 βαθμούς (225 έναντι 200).

Πλέον ο Νεβίλ χρειάζεται μόλις 6 βαθμούς στο φινάλε της σεζόν (Ράλλυ Ιαπωνίας, 21-24 Νοεμβρίου) για να πανηγυρίσει τον παρθενικό του παγκόσμιο τίτλο στο WRC.

«Δεν ήταν γραφτό να κατακτήσουμε τον τίτλο εδώ. Ακολουθεί το Ράλλυ Ιαπωνίας και ανυπομονούμε για αυτόν τον αγώνα. Ευχαριστώ την ομάδα για το αξιόπιστο αυτοκίνητο και θέλω να πω συγγνώμη για το λάθος που έκανα το Σάββατο», δήλωσε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας.

Η ατυχία των τελευταίων αγώνων συνεχίστηκε για τον Σεμπαστιάν Οζιέ. Ο οκτάκις πρωταθλητής εγκατέλειψε στην προτελευταία ειδική διαδρομή, τη στιγμή που ήταν δεύτερος στη γενική κατάταξη. Σε μία στροφή με λάσπη και υγρασία ο Γάλλος οδηγός της Toyota έχασε τον έλεγχο του GR Yaris Rally1, το οποίο έπεσε με το πλάι σε δέντρα. «Είμαι νευριασμένος με τον εαυτό μου και λυπάμαι για την ομάδα. Στους τρεις τελευταίους αγώνες τα πράγματα δεν πάνε καλά για εμάς».

