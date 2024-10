Η δυσαρέσκεια στις τάξεις της γαλλικής εταιρείας είναι τεράστια και πολλοί μηχανικοί ψάχνουν τρόπο να αποχωρήσουν για άλλες ομάδες στη Formula 1.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου η Renault αποφάσισε να σταματήσει την εξέλιξη των μονάδων ισχύος της επόμενης γενιάς και στο τέλος του 2025 θα αποχωρήσει ως κατασκευαστής από το σπορ. Ως αποτέλεσμα, η Alpine F1 θα γίνει πελατειακή ομάδα και πιθανότατα θα χρησιμοποιεί κινητήρες της Mercedes από το 2026.

Η είδηση για τη διακοπή εξέλιξης των κινητήρων της F1 του 2026 δεν άρεσε καθόλου στο εργοστάσιο του Βιρί-Σαντιγιόν στη Γαλλία. Οι εργαζόμενοι θεωρούν την κίνηση αυτή ως «προδοσία» για την ιστορία της Renault στη Formula 1 και τη δουλειά που έχει ήδη γίνει στην εξέλιξη της επόμενης γενιάς υβριδικών κινητήρων. Σύμφωνα με ανακοίνωση των εργαζομένων του Βιρί, η μονάδα ισχύος του 2026 ήταν σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης και τα δεδομένα ήταν πολύ θετικά.

Παρά τις προσπάθειες της Renault να διατηρήσει έμψυχο δυναμικό του Βιρί στο τμήμα Hypertech Alpine (σ.σ. θα εξελίσσει νέες τεχνολογίες), αρκετοί μηχανικοί ψάχνουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Σύμφωνα με το AMuS, η μεγάλη φυγή από το εργοστάσιο ξεκίνησε ήδη με αρκετούς τεχνικούς να έχουν περάσει ήδη συνεντεύξεις από τη Ferrari.

