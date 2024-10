Ο τέως επικεφαλής της Scuderia δεν θα είχε προσπαθήσει να πάρει τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 και εξηγεί το γιατί.

Το 2025 η Scuderia Ferrari θα έχει στις τάξεις για δεύτερη φορά στην ιστορία της στη Formula 1 έναν 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Ο Λιούις Χάμιλτον έπειτα από 12 σεζόν γεμάτες επιτυχίες με τη Mercedes-AMG αποφάσισε να αλλάξει σελίδα στην καριέρα του και θα γίνει οδηγός της ιταλικής ομάδας.

Η είδηση της υπογραφής του Χάμιλτον με τη Ferrari «τάραξε» τα νερά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το σοκ που προκάλεσε ήταν μεγάλο, ωστόσο αυτή την κίνηση δεν θα την έκαναν όλοι.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year.