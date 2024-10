To νέο hypercar και διάδοχος της P1 είναι το πιο ισχυρό μοντέλο στην ιστορία της McLaren Automotive.

Στα 50 χρόνια από το πρώτο της πρωτάθλημα κατασκευαστών και οδηγών στη Formula 1, η McLaren παρουσιάζει το νέο της supercar, την W1. Ή μάλλον hypercar, καθώς με υβριδικό σύστημα συνδυαστικής ισχύος 1.275 ίππων, 0-100 χλμ/ώρα σε 2,7 δευτερόλεπτα και μέγιστη ταχύτητα 350 χλμ/ώρα μπαίνει σε αυτή την κατηγορία.

Η W1 είναι ο διάδοχος της P1 και θα κατασκευαστεί σε 399 αντίτυπα, τα οποία έχουν ήδη προπωληθεί σε πελάτες της McLaren Automotive. Η τιμή της αναμένεται να ξεπεράσει αρκετά τα 2 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τις επιλογές εξατομίκευσης.

Ο V8 κινητήρας των 4 λίτρων συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία τεχνολογίας που προέρχεται από τη συμμετοχή της McLaren στη Formula 1. H κίνηση περνά μόνο στους πίσω τροχούς, μέσω κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων, το οποίο περιλαμβάνει και ηλεκτρονικό διαφορικό.

Οι επιδόσεις της McLaren W1 είναι εκρηκτικές: 0-100 σε 2,7 δευτερόλεπτα, 0-200 σε 5,8 δευτερόλεπτα και μέγιστη ταχύτητα 350 χλμ/ώρα. Όλα αυτά βέβαια είναι εφικτά χάρη και στην αεροδυναμική απόδοση της W1, με την ενεργή πίσω αεροτομή να ανοίγει για χρήση στην πίστα. Συνολικά, το αεροδυναμικό πακέτο της W1 παράγει 1.000 κιλά κάθετης δύναμης.

The W1 has the highest power output ever from any McLaren with epic power delivery from the all-new 4.0-litre V8, high performance hybrid. The W1 is a car that only McLaren could create.



