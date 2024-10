Ανησυχητικά είναι τα δεδομένα από τη φετινή σεζόν της Formula 1 όσον αφορά τις μάχες εντός πίστας, παρά τους συναρπαστικούς αγώνες.

Για πολλούς το προσπέρασμα στη Formula 1 θεωρείται τέχνη. Πρόκειται για ένα κρίσιμο σημείο μίας μάχης όπου ένας οδηγός επιχειρεί να περάσει έναν άλλο. Ανέκαθεν ήταν μία δύσκολη διαδικασία διότι όσο καλός στην επίθεση είναι ένας οδηγός, άλλο τόσο καλός είναι και στην άμυνα.

Τα τελευταία χρόνια τα προσπεράσματα είναι στο προσκήνιο της Formula 1 λόγω του DRS. Πρόκειται για ένα βοήθημα το οποίο υιοθετήθηκε το 2011 ώστε να βοηθήσει τους οδηγούς να κάνουν προσπέραση. Η… μπάλα ωστόσο κάποια στιγμή χάθηκε και το σπορ έφτασε στο σημείο τα προσπεράσματα να εξαρτώνται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από το DRS.

Οι τωρινοί τεχνικοί κανονισμοί που θεσπίστηκαν το 2022 είχαν ως στόχο να βελτιωθούν οι μάχες εντός πίστας και οι οδηγοί να εξαρτώνται λιγότερο από το DRS. Πράγματι, ήταν πιο εύκολο να ακολουθεί ο ένας οδηγός των άλλο, ωστόσο το DRS ήταν και πάλι απαραίτητο.

Το 2023 ο μέσος όρος προσπερασμάτων ήταν στα 41,6 ανά Grand Prix. Σε αυτό το νούμερο βοήθησαν αγώνες όπως αυτός του Σπα, του Ζάντβορτ και του Λας Βέγκας. Ωστόσο οι απρόβλεπτοι και ανατρεπτικοί αγώνες ήταν πάντα μέσα στο «παιχνίδι». Φέτος τα νούμερα είναι ανησυχητικά, μιας και μετά από 18 Grand Prix, ο μέσος όσος προσπερασμάτων έχει υποχωρήσει στα 33 ανά αγώνα. Το GP Αζερμπαϊτζάν μετρά τις περισσότερες προσπεράσεις με 50 στο σύνολο, ενώ τις λιγότερες έχει το GP Μονακό με μόλις 4 προσπεράσεις.

Οι αιτίες

Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι η βελτίωση της αεροδυναμικής απόδοσης των μονοθεσίων. Λόγω αυτού, η παράγωγή περισσότερου ακάθαρτου αέρα κάνει πολύ δύσκολο το έργο των μονοθεσίων που βρίσκονται κοντά σε ένα άλλο, καθώς χάνουν πρόσφυση και αεροδυναμική απόδοση. Το φαινόμενο αυτό έχει γίνει ολοένα και πιο συχνό στο φετινό πρωτάθλημα και τα παράπονα των οδηγών πληθαίνουν αγώνα με τον αγώνα.

Όλα τα παραπάνω πηγαίνουν κόντρα στη φιλοσοφία των τωρινών τεχνικών κανονισμών, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να είναι πιο φιλικοί προς τις μάχες. Παρά τα παράπονα και τις σοβαρές ενδείξεις, οι ομάδες σε συνεργασία με την FIA δεν πίεσαν για καμία αλλαγή ώστε οι μάχες να μην είναι «βασανιστήριο». Γνωρίζοντας πως δεν μπορούν να παλέψουν, οι οδηγοί εξαρτώνται αποκλειστικά από το DRS για να κάνουν προσπέρασμα.

Τα ελαστικά

Οι φετινές γόμες της Pirelli έχουν παίξει επίσης ρόλο στη μείωση των προσπερασμάτων. Η ποικιλομορφία στη στρατηγική έχει σχεδόν εξαφανιστεί και η πλειονότητα των αγώνων είναι διαδικαστικοί με ένα pit-stop. Η έλλειψη φθοράς των ελαστικών μειώνει τις διαφορές μεταξύ των μονοθεσίων, κάτι που αυξάνει κι άλλο τη δυσκολία στις μάχες.

Για να υπάρξει καθαρό προσπέρασμα πρέπει ένας οδηγός να έχει διαφορά στην απόδοση κοντά στο ένα δευτερόλεπτο από έναν άλλο, δίχως τη βοήθεια του DRS.

