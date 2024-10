Ανάμεσα σε ονόματα όπως αυτά των Άιρτον Σένα και Μίκαελ Σουμάχερ, αναφέρθηκε και ένα από το χώρο των ράλλυ.

Ένα ενδιαφέρον γκάλοπ οργάνωσε το τμήμα social media της Mercedes-AMG F1. Τα μέλη της γερμανικής ομάδας, από τους οδηγούς Λούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ, έως τους μηχανικούς, απάντησαν σχετικά με τον ποιον θεωρούν τον ήρωά τους από τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Αρκετοί απάντησαν τον Λούις Χάμιλτον με τα 7 πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει στη Formula 1, όμως ο ίδιος ο Βρετανός ποιον έχει ως ήρωα; Από τις απαντήσεις δεν έλειψαν τα ονόματα του Μίκαελ Σουμάχερ, του Σεμπάστιαν Φέτελ, του Άιρτον Σένα, του Νάιτζελ Μάνσελ, ακόμα και του Κόλιν ΜακΡέι.

Asking the Team who their motorsport hero is 😊



Who is yours? 💭 pic.twitter.com/VlCjb13t9i