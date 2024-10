To νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Cupra ήρθε στη χώρα μας σε δύο διαφορετικές εκδόσεις και μπορείτε να δείτε την πανελλαδική πρεμιέρα του τις επόμενες ημέρες.

Το Cupra Tavascan, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV coupé της μάρκας και το δεύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μετά το Born, είναι ήδη στη χώρα μας και θα κάνει το Πανελλαδικό του ντεμπούτο σε λίγες ημέρες στην Έκθεση Αυτοκινήτου Auto Athina 2024, που θα διεξαχθεί στο Metropolitan Expo από το Σάββατο 5/10 έως και την Κυριακή 13/10/24.

Το Cupra Tavascan χαρακτηρίζεται από μία σχεδιαστική γλώσσα με σπορ αναλογίες, θέλει να καταρρίψει τους συμβατικούς κανόνες και έρχεται να οδηγήσει τη μάρκα σε μία μεγαλύτερη κατηγορία, όπως είναι αυτή των D-SUV, απευθυνόμενη σε μία νέα γενιά οδηγών.

To νέο μοντέλο της Cupra βασίζεται στην πλατφόρμα ΜΕΒ του Volkswagen Group και θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις ισχύος: στην πισωκίνητη με 286 ίππους και στην τετρακίνητη VZ με δύο μοτέρ που αποδίδουν συνδυαστικά 340 ίππους. Το Tavascan VZ χρειάζεται 5,6 δλ. για την επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα.

Η μπαταρία είναι χωρητικότητας 77 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία περίπου 550 χλμ. (520 χλμ. στην έκδοση VZ). Η διαδικασία φόρτισης 10-80% διαρκεί λιγότερο από μισή ώρα σε ταχυφορτιστή 135 kW.

To νέο μοντέλο υψηλών προδιαγραφών της μάρκας, το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, διατίθεται στη χώρα μας με τιμή εκκίνησης στα 48.990€ ή 39.990€ μετά την επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.

«Το CUPRA Tavascan αντιπροσωπεύει το όνειρό μας που έγινε πραγματικότητα, ο πρώτος ήρωας μιας νέας εποχής. Είναι ένα όχημα που συμβολίζει το επαναστατικό μας πνεύμα και στηρίζει την αλλαγή», δήλωσε ο Ιγκνάσι Πιέτρο, Chief Brand Officer της Cupra.

