Ο Πέκο Μπανάια έκανε με διαφορά τον καλύτερο χρόνο στη χρονομετρημένο περίοδο – Εντυπωσίασε ο Κουαρταραρό.

H απογευματινή περίοδος ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής για το GP Εμίλια-Ρομάνια όπως πάντα έχει μεγάλη σημασία, καθώς από αυτήν προκύπτουν τα γκρουπ που παίρνουν μέρος στο Q1 και στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Ομάδες και οδηγοί του MotoGP βρέθηκαν για δεύτερη φορά φέτος στο Μιζάνο, αλλά οι συνθήκες αυτήν τη φορά ήταν αρκετά διαφορετικές. Τις προηγούμενες ημέρες έπεφτε καταρρακτώδης βροχή και η θερμοκρασία ήταν σημαντικά χαμηλότερη, έως και 10 βαθμούς, σε σχέση με πριν από δύο εβδομάδες, και όλα ξεκίνησαν από την αρχή.

Σε αυτά τα 60 λεπτά οι αναβάτες προσπάθησαν να συμπτύξουν όσο γινόταν περισσότερη δουλειά για το στήσιμο των μοτοσικλετών τους και στο τέλος να κάνουν τους γρήγορους γύρους με τα μαλακά ελαστικά για να εξασφαλίσουν μία θέση στην ταχύτερη 10άδα, που οδηγεί αυτόματα στο Q2.

Ο ταχύτερος αναβάτης σε αυτήν τη διαδικασία ήταν ο Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή Ducati, ο οποίος έκανε μια σαφή δήλωση των προθέσεών του, όντας δύο δέκατα του δευτερολέπτου πιο γρήγορος από τον Χόρχε Μαρτίν. Ο αναβάτης της Pramac είχε πρώση στα τελευταία λεπτά και δεν μπόρεσε να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από τη 2η θέση. Ο Μαρκ Μάρκεθ με την Gresini Ducati, νικητής στον προηγούμενο αγώνα στην ίδια πίστα,βρέθηκε στην 3η θέση, μπροστά από τον Ενέα Μπαστιανίνι με την άλλη εργοστασιακή Ducati που ήταν 4ος.

