Στόχος της FIA και της Formula 1 είναι να διευκολυνθούν οι απόπειρες προσπέρασης των οδηγών.

Το σιρκουί της Μαρίνα Μπέι δεν είναι και το πιο «φιλικό» όσον αφορά τις προσπεράσεις, για αυτό και η κατάκτηση της pole position είναι καθοριστικής σημασίας στο δρόμο για τη νίκη. Στο προσεχές Grand Prix Σιγκαπούρης η FIA προσέθεσε τέταρτη ζώνη DRS, σε μία προσπάθεια για περισσότερες απόπειρες προσπέρασης και άρα περισσότερο θέαμα.

Η επιπλέον ζώνη DRS βρίσκεται ανάμεσα στις στροφές 14 και 16, ενώ το σημείο ανίχνευσης 2 θα χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του DRS στις ζώνες 2 και 3.

An additional DRS zone has been added to the Marina Bay Street circuit for the #SingaporeGP 🏁 🇸🇬

