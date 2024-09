Τα γενέθλια που έφεραν το πράσινο χρώμα πάνω στο αμάξωμα της W15.

Όταν τα μονοθέσια στηθούν την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου στο grid για το Grand Prix Σιγκαπούρης, δεν θα υπάρχουν μόνο δύο σε πράσινο χρώμα, αυτά της Aston Martin δηλαδή. Η Mercedes-AMG F1 άλλαξε τα χρώματα στην W15 για το συγκεκριμένο αγώνα, προσθέτοντας το πράσινο στο ρύγχος και τα sidepods.

Ποια είναι η αιτία για την αλλαγή στην εμφάνιση του μονοθεσίου της γερμανικής ομάδας; Τα 50ά γενέθλια της Petronas, της πετρελαϊκής εταιρείας από την Μαλαισία που ιδρύθηκε το 1974 και είναι βασικός χορηγός της Mercedes στη Formula 1.

«Η σχεδίαση είναι φανταστική. Ανυπομονώ να δω το μονοθέσιο στο γκαράζ της ομάδας και μετά να το οδηγήσω στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής», δήλωσε ο επτάκις πρωταθλητής της F1, Λούις Χάμιλτον.

Celebrating 50 years of @Petronas with a special livery for the Singapore GP! 💚🤩 pic.twitter.com/rUSztJC4vJ