Ο Φράνκο Κολαπίντο εντυπωσίασε στις πρώτες του εμφανίσεις και η Williams αναζητά λύσεις για μόνιμη θέση στη Formula 1 το 2025.

Ο Φράνκο Κολαπίντο, ο νεαρός Αργεντινός οδηγός που πήρε τη θέση του Λόγκαν Σάρτζεντ στη Williams για τους τελευταίους εννέα αγώνες της σεζόν, έχει ήδη καταφέρει να τραβήξει την προσοχή με τις επιδόσεις του. Μετά από μόλις δύο συμμετοχές, ο Κολαπίντο έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταγωνιστεί τους κορυφαίους οδηγούς, εξασφαλίζοντας τους πρώτους του βαθμούς στο Μπακού και επιδεικνύοντας σταθερά γρήγορο ρυθμό.

The all important stats in Franco's first two races as a Formula 1 driver 👏 pic.twitter.com/9eaLnGaNOB