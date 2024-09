Ο παγκόσμιος πρωταθλητής αναγνωρίζει τους λόγους για μία από τις χειρότερες φετινές του εμφανίσεις σε Grand Prix της Formula 1.

Για πρώτη φορά μετά από δεκάδες Grand Prix μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως ο Μαξ Φερστάπεν είχε ρόλο κομπάρσου σε αγωνιστικό τριήμερο. Ο Ολλανδός ήταν μακριά από τον καλύτερό του εαυτό στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν και κινήθηκε στη μετριότητα τόσο στις κατατακτήριες δοκιμές όσο και στον αγώνα.

Από το Σάββατο έσπευσε να τονίσει την απογοήτευσή του σχετικά με το λάθος δρόμο που πήραν στο στήσιμο της RB20 και την Κυριακή οι χειρότεροι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν. Το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούσε να πάρει ήταν η 7η θέση, όμως χάρη στη σύγκρουση των Σέρχιο Πέρεζ και Κάρλος Σάινθ, εξασφάλισε τους 10 βαθμούς της 5ης θέσης.

Μετά τον αγώνα ο Φερστάπεν εξήγησε το πού οφείλεται η «νωχελική» εμφάνισή του στο Μπακού: «Πληρώσαμε το τίμημα με τις αλλαγές που κάναμε στο μονοθέσιο πριν τις κατατακτήριες και η οδήγηση ήταν πολύ δύσκολη. Το μονοθέσιο αναπηδούσε συνεχώς στην πίστα. Οι τροχοί σηκώνονταν από το έδαφος στις αργές στροφές και όταν πολύ δύσκολο να οδηγήσω. Προσπαθήσαμε να το αλλάξουμε αυτό αλλά το κάναμε χειρότερο. Πιστεύαμε πως η κατεύθυνση που θα ακολουθούσαμε θα ήταν σωστή, αλλά τελικά δεν ήταν. Νικάμε και χάνουμε ως ομάδα».

Επιπλέον τόνισε πως τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι ακόμη χειρότερα εάν ο αντίπαλός του στο πρωτάθλημα, Λάντο Νόρις, έκανε το τριήμερο που θα μπορούσε: «Ο αγώνας ήταν μια χαμένη ευκαιρία να κερδίσω έδαφος, όμως μπορώ να το αντιστρέψω και να πω πως μπορούσαν εκείνοι να κάνουν καλύτερη δουλειά. Πιστεύω πως μάθαμε πολλά. Το μονοθέσιο είχε καλύτερη αίσθηση από πριν αλλά κάναμε λάθος επιλογή set-up και από εδώ και πέρα θα προσπαθήσουμε να τα πάμε καλύτερα. Στο Μπακού έκανα το χειρότερο δυνατό αγώνα. Είχα κακή ισορροπία και μετά κόλλησα πίσω από τους Άλμπον και Νόρις».

