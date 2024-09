Στον επερχόμενο αγώνα της Formula 1 στο Μπακού δεν αποκλείεται να έχουμε αλλαγή στην κορυφή της βαθμολογίας κατασκευαστών μετά από δυόμισι χρόνια.

Την τελευταία φορά που μία ομάδα πέραν της Red Bull Racing ήταν στην κορυφή του πρωταθλήματος κατασκευαστών της Formula 1 ήταν στις 22 Μαΐου του 2022, λίγο πριν ξεκινήσει το Grand Prix Ισπανίας. Πρώτη τότε ήταν η Scuderia Ferrari, η οποία είχε κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν, ωστόσο η Red Bull την ξεπέρασε σε απόδοση, έχοντας μάλιστα και καλύτερη αξιοπιστία.

Την επερχόμενη Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου, ενδέχεται να δούμε για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια και 4 μήνες νέα ομάδα στην κορυφή του πρωταθλήματος κατασκευαστών. Η ομάδα που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να το πράξει είναι η McLaren Racing.

